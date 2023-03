Dostal Českého lva: Že jsme nepřizpůsobiví? Málokdo chce vidět úspěšné Romy

“Na vyrůstání v ghettu vzpomínám moc rád. Jako děti jsme si to užívali. Vůbec jsme tehdy nevnímali, že doma třeba nejsou peníze,” říká držitel Českého lva za vedlejší mužskou roli ve filmu Banger Marsell Bendig. Být vzorem pro mladé Romy je podle něj velká odpovědnost a jeho původ mu rozhodně v ničem nepřekáží. Ti, kteří mají problém, že je Rom, je nejlepší přehlížet, říká ve Spotlightu.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:25 - 2:15 O tom, jaké bylo pro Marsella Bendiga vyhrát Českého lva a jak splněný sen oslavil s kamarády a rodinou.

2:15 - 4:50 Jaké bylo jeho dětství v ghettu a proč podle něj i skrze všechna negativa to bylo v něčem fajn.

4:50 - 6:45 Proč nerad řeší téma "lenivých Romů" a že leniví lidé jsou přece i mezi bělochy a jinými menšinami.

6:45 - 11:30 V Česku se Marsell Bendig se šikanou nesetkal, lidi však jemu i jeho bratrovi píší na sítích hrozné věci. On to ale neřeší a říká, že důležité je si takových lidí nevšímat. On sám se snaží na sítích působit jako vzor a inspirace, proto si hlídá, co vše se na jeho profilu objeví.

11:30 - 16:33 Proč film Banger považuje za moralizující, ale také o tom, že mohl hrát i hlavní roli, ale cítil se lépe v postavě Ládi. Chystá se i na další filmové role?

16:33 - 18:55 Proč je podle něj důležité "hodně makat" a na co se těší v nejbližší době.