Mizerný předražený byt a pocit, že na ně kašleme. Reportér popsal nejhorší lokality

"Společnost si myslí, že Romové pracovat nechtějí. Někteří opravdu nechtějí, ale je to hluboký stereotyp, a naopak velká část z nich, když jim je nabídnutá slušná práce a jednání, tak pracují rádi a velmi dobře," popisuje reportér HN Martin Biben realitu vyloučených lokalit v Česku. Život lidí v nich sleduje několik let. Mohou si tito lidé za svůj život sami, nebo je na vině stát? A jak se mění?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:34-4:20 Novinář Hospodářských novin Martin Biben už několik let jezdí na reportáže do periferních oblastí a vyloučených lokalit. Jak se v průběhu let proměňuje situace lidí, kteří zde žijí? Mají v nich lidé pocit, že se na ně zapomnělo? A jsou ochotni mluvit s novináři?

4:20-8:27 Měl sám Biben nějaký předsudek o lidech z vyloučených lokalit? A je něco, co ho naopak příjemně překvapilo?

8:27-13:53 O tom, co motivuje ženy, aby provozovaly prostituci, a v čem je sexbyznys ve vyloučených lokalitách specifický.

13:53-21:18 Co může za nízkou kvalitu života lidí ve vyloučených lokalitách? Je to systémový problém státu, individuální odpovědnost jednotlivců, nebo obojí? Kdo zneužívá situaci lidí z vyloučených lokalit a jak vypadá byznys s chudobou? Kdo z něho profituje a jak by měl podle Bibena zasáhnout stát? Jak by šlo zlepšit kvalitu života lidí z těchto lokalit?

21:18-24:38 Jaké mohou být důvody, proč lidi z vyloučených lokalit často propadají drogám?

24:38-27:52 O rozepřích mezi menšinami ve vyloučených lokalitách a o tom, proč vlastně například v severočeské Krupce nešlo o spor s Ukrajinci, ale s Moldavci a jak k této záměně došlo.