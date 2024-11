Máme se na co těšit. Dorazín popsal Putinovy plány. "Zákeřná" hra se asi dotkne i nás

"Nemůžou se postarat o rodinu a nevědí, co s nimi bude. Když se kvůli tomu takový chlap 'hromotluk' rozbrečí, to jsou pro mě momenty, které jsou nejsilnější," říká novinář Martin Dorazín o svých zkušenostech z Ukrajiny, kde se vydává i do těch nejohroženějších míst. Nejen z nich vznikl dokument Válečný zpravodaj, který zachycuje život novináře ve válečné zóně. V čem je ta ukrajinská jiná?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-07:21 Jakým instinktem a jakou mírou intuice se Martin Dorazín řídí jako válečný zpravodaj a jak vzniklo jeho přátelství s pastorem Olegem Tkačenkem? Na jaké výjevy si ani zkušený zpravodaj nikdy nezvykne a do jaké míry se ho dotýkají tragické příběhy Ukrajinců? 07:21-13:30 Proč Dorazín na Ukrajině stále zůstává a kde je jeho hranice rizika, které je ochoten jako novinář podstoupit? Musel se naučit nevnímat strach a jak běžnou součástí života v Oděse je poplašný signál? Jak moc je toto město pro Rusy klíčové a proč je pro Dorazína klíčové na Ukrajině žít? 13:30-19:05 V jaký moment chtěl Dorazín s válečným zpravodajstvím skončit a v čem je válka na Ukrajině jiná? Jak velká výzva je vzbudit v lidech z postižených regionů důvěru a co všechno obnáší rozvážení humanitární pomoci za frontovou linii? 19:05-25:06 Co lidi na nebezpečných místech stále drží a jak zásadní je pro Ukrajince v těžkých situacích víra? Jaké bolesti po Rusech na osvobozených regionech zůstaly a jak rychle se bude umět Ukrajina obnovit? 25:06-31:04 Co je podle Dorazína dalším cílem ruského prezidenta Putina a jak se proměnily Dorazínovy vztahy s ruskými přáteli? Cítí zpravodaj vůči ruskému režimu hořkost a kdy si uvědomil, že se začíná režim v Rusku více utahovat? 31:04-34:44 Co může znamenat aktuální vývoj konfliktu na Ukrajině a jsou možná jednání o zastavení vzájemných útoků na energetickou infrastrukturu obou států? Co Ukrajina nyní nejvíce potřebuje a na co si ukrajinští vojáci nejvíce stěžují?