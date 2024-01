Schneider: Amerika řeší dilema. I Trumpovi odpůrci přemýšlí, co je pro zemi nejlepší

"Američané by chtěli zlepšovat ekonomickou situaci. Jenže je rozdíl v tom, co si lidé přejí a co jsou strany schopné reálně prosadit," říká o jednom z důležitých témat nadcházejících prezidentských voleb v USA novinář Voxpot Matěj Schneider. Utkají se ve volbách prezident Joe Biden a exprezident Donald Trump? A co by znamenalo, kdyby soudy Trumpa do prezidentského klání nepustily?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-4:15 O tom, proč by si novinář Matěj Schneider ještě teď nevsázel na vítěze amerických voleb. Jak moc je před listopadovými volbami Amerika polarizovaná? Jak do voleb mohou zasáhnout četné soudy Donalda Trumpa a proč je nejaktuálnější soud ve státě Colorado důležitý? Jak velké dilema je pro americkou demokracii rozhodovat o tom, jestli někoho připustit jako kandidáta k volbám? A jak podle Schneidera tenhle soud dopadne? 4:15-8:30 Pokud se v prezidentském souboji opět střetne Donald Trump a Joe Biden, půjde o "souboj starců", proč taková obrovská země nedokáže najít mladší politiky? Jakou roli ve výběru kandidátů hrají samotné strany a proč je u demokratů vystoupení proti Bidenovi kariérní sebevražda? 8:30-11:35 Podle politologa Stephena Skowroneka se v USA střídají čtyři typy prezidentů. Jaký typ je Donald Trump a jaký Joe Biden? 11:35-16:02 O tom, že oba z dvojice Trump-Biden jsou ve svém stranickém establishmentu dost neoblíbení. Co bude podle novináře Schneidera hlavní téma letošních prezidentských voleb v USA? A jaké největší problémy v zemi čekají nového prezidenta? 16:02-19:15 Je mezi Američany shoda na nějaké tématu, které žádá jasný postoj od prezidenta, nebo se problémy "běžného Američana" liší stát od státu? Hrozí v USA stále politické násilí obdobné útoku na Kapitol z 6. ledna 2021? 19:15-24:45 Jak funguje systém primárek, jak vypadá sbor volitelů a proč není systém ve všech státech jednotný? Proč je podle Schneidera potenciální hrozba toho, že by Donald Trump jako prezident přestal podporovat Ukrajinu, v médiích nadsazovaná a jaké rozdíly by pro Ameriku i svět znamenala výhra republikánského nebo demokratického kandidáta? Proč v případě výhry Donalda Trumpa v otázce vystoupení USA z NATO hrozba stále není zažehnána?

