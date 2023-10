Nemám rád stereotypy. Proto jsem se bál přiznat, že jsem gay, říká herec Peroutka

“Měl jsem z toho zavařenou hlavu a vždycky jsem nakonec sám v sobě skončil tím, že to vlastně vůbec není důležitý řešit nebo komunikovat,” říká herec Milan Peroutka, jak se rozhodoval, zda veřejně přizná svou sexuální orientaci. Podle něj je ale důležité, aby o ní otevřeně mluvili právě lidé, u kterých by to nikdo nečekal. Jak vnímá označení queer? A chápe ty, kteří LGBT+ lidem nerozumí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:36-5:46 Nakolik je podle herce a zpěváka Milana Peroutky v pořádku, že se jako společnost bavíme o něčí sexuální orientaci? 5:46-9:10 O tom, proč by vlastně někdo měl světu oznamovat svou sexuální orientaci - jak k tomu přistupoval on sám? Cítil před svým coming-outem nějaký mediální tlak? 9:10-14:02 Jak vnímá rozdíly mezi registrovaným partnerstvím a manželstvím a proč nevyčítá veřejnosti, že s tím někdo má problém, nebo tomu ne zcela rozumí. Kdo by podle Peroutky měl zprostředkovávat dialog mezi různými názorovými skupinami? 14:02-17:58 Změnilo se po Peroutkově coming-outu něco ve vztazích v jeho okolí? Jak se k tomu postavili jeho přátelé a v čem to jejich vztah utužilo? Proč on sám nechce být umělcem-aktivistou komunikujícím queer témata. 17:58-26:44 Ovlivnilo jeho kariéru umělecké rodinné zázemí? Proč je pro něj při vystupování důležitá především odezva publika a má nějakou zkušenost i s alternativní scénou?

