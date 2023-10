Kam se hrabe Česká soda, premiérovy proslovy jsou čistý dadaismus, míní Šteindler

"Je pro mě nepřijatelné, že někdo film Agnieszky Holland, který vlastně vyzývá k lidskosti, zneužívá v politickém boji a označuje ho za nacistickou propagandu. To už je něco, co nechápu, zvlášť v Polsku," reaguje herec a režisér Milan Šteindler na skutečnost, že se film Hranice, v němž i hraje, stal u našich severních sousedů součástí štvavé předvolební kampaně.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-4:45 Herec Milan Šteindler mluví o tom, jaká byla spolupráce s režisérkou Agnieszkou Holland na jejím novém filmu Hranice a jak se díval na výhružky, kterým kvůli tomuto filmu v Polsku čelila.

4:45-7:30 Jak plánuje Šteindler naložit s deníky svého otce, který přežil koncentrační tábor? Dočkáme se jejich zfilmování? Byl by tento snímek potenciálně Šteindlerův největší režijní počin? Co je největší úskalí takového filmu?

7:30-10:05 Co si myslí o dnešní rozdělené společnosti? Proč to tak vlastně bylo vždy a teď si jen nevážíme toho, že se máme nejlépe, jak jsme se kdy měli? Kdo z lidí, kteří vystupují ve veřejném prostoru, není jeho "kamarád" a proč?

10:05-15:58 Jak se dívá na seriál Eliška a Damián, ve kterém sám účinkuje? Přestože práci svých kolegů nechce kritizovat, co by on udělal jinak a proč? Co ze současné seriálové tvorby rád sleduje?

15:58-19:15 Souhlasí se svým "sodáckým" kolegou Davidem Vávrou, že Česká soda by už dnes nemohla vzniknout v takové podobě, jak ji známe? Proč to nevadí a v čem jsou někteří čeští politici podle něj satirou i sami o sobě?

19:15-27:04 Jakou roli hrál v jeho životě alkohol a co se stalo, když ho pít přestal? O tom, jak bojoval s depresí a proč má teď jedno z nejlepších období v životě.