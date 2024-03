Infektolog popsal tři stadia dávivého kašle. Je to jen špička ledovce, říká o šíření

“Do jisté míry je to něco, co jsme mohli předpokládat a předpokládali,” říká o šíření černého kašle infektolog z motolské nemocnice Milan Trojánek. V Česku se teď ale kromě něj šíří i spalničky, záškrt nebo tuberkulóza a situaci nemusí pomoci ani stále rostoucí rezistence populace vůči antibiotikům. Měli by se Češi znovu objevujících se nemocí bát? A jak by měli změnit svůj přístup k antibiotikům?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33-5:01 Jak se infektolog Milan Trojánek dívá na období, kdy v Česku sledujeme zprávy o návratu nemocí typu černý kašel, záškrt či spalničky? Je naše společnost vůči těmto nemocem stále dostatečně chráněna? 5:01-7:45 Lze černý kašel v prvním stadiu, kdy je nejvíce infekční a zároveň se projevuje jako běžné nachlazení, vůbec rozpoznat bez vyšetření? Proč není podle Trojánka reálné každého člověka se symptomy nachlazení rovnou testovat i na černý kašel a kdy by měl člověk i vyšetřující lékař zpozornět? Kdo je černým kašlem nejvíce ohrožen? 7:45-10:46 O tom, jak se projevuje záškrt a v čem může být zákeřný. 10:46-14:05 Sledují lékaři, jestli se nějak na proočkovanosti populace podepsalo zpochybňování očkování? Co hraje v odmítání očkování roli a daří se lékařům pacienty přesvědčovat, že očkovat se je pro ně bezpečné? 14:05-23:03 Co nás jako společnost s infekcemi čeká do budoucna? Můžeme si za problém s antibiotickou rezistencí sami? Kde a proč se antibiotika často předepisují nadbytečně? A kdy je naopak dobré si antibiotika nechat předepsat? Liší se nějak antibiotická rezistence u dětí a u dospělých? A jak ovlivňuje léčbu tuberkulózy? 23:03-27:15 Proměňují se nějak i samotné bakterie? Jak se budeme v budoucnu vyrovnávat s antibiotickou rezistencí? Můžeme se třeba spoléhat na vývoj nových antibiotik?