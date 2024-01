Rektorka o poslanci SPD: Kobza toho nelituje, podáme oznámení za dva trestné činy

"Nechtěla jsem věřit tomu, že se něco takového děje na půdě naší univerzity," říká rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková k tomu, jaké první emoce pocítila ve chvíli, kdy se v prosinci dozvěděla, že na jedné z fakult došlo k bezprecedentnímu útoku. Co se po něm nejen na pražské škole změní a jak navrátit studentům znovu pocit bezpečí? A jak hodnotí postup policie a komunikaci s univerzitou?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:42-2:48 Rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková o tom, jak dlouho se bude škola vzpamatovávat z útoku, při kterém bylo zabito 14 lidí, a jaké následky bezprecedentní útok zanechal. Jaká byla její první reakce na útok? Pustí svou dceru do školy v letním semestru s klidným svědomím a pocitem bezpečí?

2:48-5:45 Proč se škola rozhodla podat trestní oznámení na poslance Jiřího Kobzu z SPD? A měl by podle rektorky Králíčkové odstoupit ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) kvůli večírku, který pořádal a který pokračoval i po střelbě na fakultě?

5:45-9:52 Co udělá škola jako první věc, aby se studenti mohli v půlce února vrátit do školy alespoň s nějakým pocitem bezpečí? Plánují evakuační cvičení pro obdobné situace? A jak plánují nastavit krizový komunikační systém?

9:52-11:28 Jak se vůbec rektorka Králíčková v den střelby dozvěděla, že něco hrozí? Myslí si, že dostala informace včas?

11:28-14:21 O tom, kolik lidí využilo školou zřízenou krizovou linku. Jaké byly nejčastější dotazy a požadavky? Je škola v kontaktu se všemi rodinami obětí a zraněných? Jak plánují rozdělovat peníze ze sbírky nadačního fondu univerzity?

14:21-17:22 Má škola vymyšlený postup, jak dál pracovat se studenty, kteří se nebudou moci do budovy fakulty vrátit? Je pro ně ve hře individuální studijní plán?

17:22-23:50 Podle ministra školství je jako jedno z bezpečnostních opatření ve hře zákaz vstupu s velkými zavazadly. Mnoho studentů ale chodí do školy s batohy - je takového opatření vůbec realistické? Co by podle rektorky Králíčkové bylo nejefektivnější bezpečnostní řešení při vstupu do budov školy? S kým univerzita spolupracuje na nastavení bezpečnostních opatření a proč je podle Králíčkové nutné počkat na vyjádření odborníků.

23:50-27:02 Z jakých zdrojů budou financovány opravy na fakultě a jaké změny mohou školy čekat do budoucna, co se týká čerpání peněz na zvyšování bezpečnosti? A co škola plánuje udělat s tisíci svíček, které postupně sbírá na pietních místech?