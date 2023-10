Miloň Čepelka o vyznamenání od Pavla: Měl jsem s tím problém. V divadle mi vynadají

"Překvapilo mě to a pořád nevím, je-li to náležité. Nechci hrát zbytečně skromného, ale já jsem skutečně nikdy nepomýšlel na nějaké ceny," říká herec Divadla Járy Cimrmana Miloň Čepelka ke státnímu vyznamenání, které převzal od prezidenta Petra Pavla. Jak to, že s ním měl problém? A proč mají Češi tak rádi zneuznaného génia Járu Cimrmana? Odkud přichází Čepelkova inspirace k psaní poezie?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:40-2:57 Proč herce a básníka Miloně Čepelku od dětství fascinují lidské konce a pomíjivost a co si myslí, že nás čeká po životě? 2:57-4:16 O tom, že byl vášnivým čtenářem už v mládí a už od mala chtěl tvořit psaná díla. 4:16-6:00 Jestli mu hraní ženských postav pomohlo pochopit ženy a proč v jejich souboru žádná není a nikdy nebyla? 6:00-13:30 Jak se z původně rozhlasové postavy Járy Cimrmana stalo celé divadlo, které má pořád vyprodáno? Jak se Čepelka jako pacifista vůbec dostal do armádní rozhlasové redakce? 13:30-15:50 V čem je podle Čepelky kouzlo Járy Cimrmana? A myslí si, že mají Češi z něčeho mindrák? 15:50-18:21 O roli pravidel v jeho životě a o tom, proč tvoří v nepohodlné poloze. Jaká specifika měla tvorba za totality? 18:21-20:03 Proč si ve svých 87 letech neužívá penzi a jak reagoval, když se dozvěděl, že obdrží státní vyznamenání od prezidenta Petra Pavla?

