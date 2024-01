Času na návrat je dost, tvrdí Kalousek. Vládu tepe za "nepořádek" po Babišovi

"Že se letos nevrátím do aktivní politiky, mě nemrzí. Mám ale ještě spoustu času," říká bývalý ministr financí a expředseda TOP 09 Miroslav Kalousek k tomu, že se nestal kandidátem do Evropského parlamentu. Své straně vyčítá, že si nechává zadávat "domácí úkoly", a celé vládě zase, že ty, které jí po Babišově kabinetu zbyly, neplní. Jaké kroky od ní čeká? A založí Kalousek vlastní stranu?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30-2:08 Proč se bývalý ministr financí Miroslav Kalousek pořád rád vrací k politice? Chybí mu aktivní politika a je podle něj dnes stále soubojem idejí?

2:08-8:50 O tom, proč letos nebude kandidovat v žádných volbách, proč ho láká Evropský parlament a proč ho naopak neláká práce v Senátu.

8:50-10:37 Plánuje Miroslav Kalousek zakládat stranu, která by potenciálně pohltila nespokojené voliče současné koalice?

10:37-14:42 Co podle něj bude dělat vláda na jaře, když už oznámila, že žádné další velké reformy nebudou? Na co by měla podle Kalouska myslet při tvorbě rozpočtu na rok 2025? Jaké kroky vlády by měly vliv na potenciální vznik Kalouskovy strany?

14:42-20:28 Čím Kalouska zklamala Fialova vláda nejvíc? O tom, jak se daří ministrům a ministryním "uklízet" po vládě Andreje Babiše. Měla by vláda podle něj výhledově vrátit superhrubou mzdu nebo zvyšovat daně?

20:28-23:22 Podle Miroslava Kalouska má přijetí eura v Česku třináct let zpoždění. Proč se podle něj současné vládě nechce o euru ani diskutovat? Jakou roli hraje v jeho nepřijetí ODS? A jaký by byl největší plus a největší minus přijetí eura?

23:22-28:23 Jak vnímá video Víta Rakušana a mlžení o večírku v době střelby na Filozofické fakultě UK ze strany Mariana Jurečky? Vsadil by si na to, jestli Jurečka zůstane předsedou KDU-ČSL?