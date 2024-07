Putin se mýlil, Ukrajinu čeká další krvavé léto. Bát bychom se měli i my, říká Karas

"Putinovi se podařilo díky válce dostat do role nenahraditelného vůdce a v opozici nenašli po smrti Navalného nikoho, kdo by se mu postavil," říká bývalý zpravodaj v Rusku Miroslav Karas. Podle něj bychom měli mít z Putinova režimu strach, a to i kvůli zemím, se kterými se spojuje. Podceňuje Západ stále Rusko a kde jsme udělali chybu? A jak dnes žijí běžní Rusové i ti, kteří Putina nepodporují?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-07:10 Čeká Ukrajinu a Rusko další krvavé léto? Jakou zemí se stala Ruská federace od začátku invaze na Ukrajinu? Je znepokojující spojenectví mezi Severní Koreou a Ruskem? Co by se muselo stát, aby se Ruská federace vrátila mezi respektované velmoci? 07:10-16:05 Podřídil Vladimír Putin válce úplně všechno? Kde na ni Rusové berou peníze? Jak je válka Rusům dnes prezentována? Do jaké míry udržují ruskou soudržnost specifické vlastnosti Rusů? 16:05-22:57 Kolik je dnes ruských občanů, kteří s válkou nesouhlasí? V jaké kondici je dnes Vladimír Putin? Kým se obklopuje? Existuje dnes nějaká opoziční síla, která by byla schopna se Putinovi postavit? 22:57-26:28 Jaké jsou podmínky v trestaneckých koloniích, ve kterých Rusko drží své politické oponenty? Za jakých podmínek se v Rusku dá dělat kritická novinařina? 26:28-32:37 Jak lze číst Putinovy výhrůžky? Podceňují představitelé zahraničních zemí Putinovy záměry? A jak moc je západ poznamenán ruským vlivem?