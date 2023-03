Vědec popsal, jak houby mohou měnit lidskou mysl: "Jiné vám prorostou tělem," říká

"Seriál The Last of Us je určitě nadsázka, ale houby dokážou opravdu napadat řadu hostitelů a měnit jejich chování," říká ve Spotlightu mykolog Miroslav Kolařík o končící televizní show HBO, která vznikla podle stejnojmenné hry. Málokdo podle něj ví, že kromě zombie mravenců, podle kterých celý seriálový příběh vznikl, existují i zombie mouchy a rod cordyceps napadá i hmyz u nás v Česku.

To, že houby mění chování živočichů, a dokonce i lidí, je podle mykologa Miroslava Kolaříka vcelku běžná věc. "Asi nejčastěji mění chování člověka alkohol, který dělají kvasinky, což jsou houby, nebo třeba nějaké psychedelické látky z hub," popisuje expert v rozhovoru s Lindou Bartošovou to, jak málo si člověk uvědomuje roli hub ve svém životě. Pokud jde o rod cordyceps, který v seriálu The Last of Us mění lidi v zombie, podle Kolaříka není reálné, že by mohl napadnout člověka. "Příroda potřebovala 50 milionů let, aby 'zombie houba' napadla jeden konkrétní druh mravence. Že by to najednou přeskočilo na člověka, je v podstatě nemožné," říká vědec, ale upozorňuje, že existují houby, které mohou prorůst lidským tělem. Třeba houba rodu aspergillus může člověka s oslabenou imunitou i zabít. A v čem mohu být houby naopak prospěšné? Kromě toho, že bychom bez nich neměli antibiotikum penicilin, pivo, víno ani zrající sýry nebo kváskový chléb, roste obliba využívání látek z hub v léčbě psychických obtíží. "Není to tak, že by si člověk vybral zrovna houby. Ale je společenský trend, že se lidé snaží hledat nějakou přírodnější cestu k terapiím," dodává mykolog. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.