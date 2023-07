Miss Petty: Jsme snadný terč, protože “jsme úchylný”. Téma z nás dělají jen politici

“Kdyby cokoliv queer nebo výrazně gay nebylo bráno jako boxovací pytel, což je v politice jednoduchá věc, možná by to lidé nemuseli brát jako něco zvláštního,” říká David Daniel, který vystupuje jako drag queen Miss Petty. Podle něj by lidé z jeho komunity nebyli aktivističtí, kdyby se nemuseli zastávat sami sebe. Mají drag královny a králové ve světe dost svobody? A co chtějí svými show sdělit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33 - 4:29 O tom, jak se prolíná civilní identita Davida Daniela a jeho drag queen persona Miss Petty. 4:29 - 8:55 Jak se dá nahlížet na dnešní drag a proč to pro nezasvěcené může být ze začátku matoucí. Jaký je rozdíl mezi dragem a travesti show a proč může drag sloužit i jako cesta k jinému umění. 8:55 - 13:45 Proč se stal z dragu jednoduchý terč politických útoků a jak nahlíží společnost na drag umělce v Česku? 13:45 - 18:22 Co Danielovi zpřístupnila Miss Petty v rámci sebeprezentace. 18:22 - 21:10 Jak v sobě a svých písních řeší téma tělesnosti a body positivity. 21:10 - 27:10 O tom, proč je drag dnes automaticky i aktivistický, i když to není primárně jeho cílem.

