Boháč: Nestíháme stavět byty a školy. V Česku se obvykle čeká na průs*r a pak se řeší

"V Praze se žije skvěle, je to jedno z nejlepších měst k životu, ale je trochu skanzenem," říká šéf IPR Ondřej Boháč k tomu, že se hlavní město dlouhodobě potácí mezi plány architektů a dalších, kdo chtějí metropoli měnit, zdlouhavým úředním schvalováním a starými územními plány. Je to problém jenom hlavního města? Kdo zastavil Kasárna Karlín a proč ještě neutichl rozruch kolem Máje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-07:01 Je Praha podle Ondřeje Boháče skanzen, nebo město, které se citlivě proměňuje? Patří Praha mezi výjimečná města? Proč je v Praze nedostatek veřejných budov a kvalitní architektury? Řídí se město, úředníci a politici reálnými potřebami obyvatel? A týká se problematika kompetencí pouze Prahy?

07:01-11:31 Jak je možné, že ještě stále není hotový nový územní plán? Co se musí změnit, aby měla velká města volnější ruce? V čem je nový stavební zákon problematický? A existuje dostatečná politická vůle tento problém řešit?

11:31-15:37 Co vedlo k uzavření kulturního centra Kasárny Karlín? Lze toto místo ještě vzkřísit? A udělali provozovatelé nějakou zásadní chybu?

15:37-24:31 Jak moc město dokáže řešit problematiku chátrajících domů? Do jaké pozice se Boháč v rámci bojů o podobu Prahy staví? A je Česko schopné odvrátit stále se zhoršující bytovou krizi?

24:31-27:56 Jak Boháč vnímá debatu ohledně motýlů Davida Černého na obchodním domě Máj? A co si myslí o návrzích interiérů? A je argument individuálním vkusem vůbec relevantní?

27:56-34:01 Co nejvíce dusí pražskou dopravu? Měla by mít Praha placené zóny pro vjezd do centra nebo rychlost omezenou na 30 km/h? Na co by se město mělo ohledně dopravy soustředit? A jak by měla Praha podle Boháče vypadat za 10 let?