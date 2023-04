Ani žena, ani muž. "Oň, one, onu? Ať každý používá, co mu vyhovuje," říká expert

"Čeština není tak inkluzivní, jak by mohla být. Jsou signály, že část lidí se necítí v jazyce dostatečně reprezentovaná," říká lingvista z Ústavu pro jazyk český Akademie věd Ondřej Dufek. Mluví i o tom, jak složité je v českém jazyce hovořit o gender nevyhraněných lidech, nebo faktu, že jazyk dlouho opomíjel ženy. Jak s tím pracovat? A do jaké míry odráží stav jazyka stav lidských práv v Česku?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35 - 4:52 Jak moc je český jazyk inkluzivní a proč možná stále dostatečně nezahrnuje všechny skupiny obyvatel. O tom, že nejen v češtině, ale i v jiných slovanských jazycích a třeba i v němčině, je těžké vyhnout se rodu.

4:52 - 7:30 Že úlohou jazykovědce není vymýšlet, jak nastavit pravidla v případě oslovování nebinárních lidí, ale spíše tu komunikaci pozorovat, analyzovat a interpretovat. Vedou lingvisté se zástupci queer komunity debaty, jak jejich zastoupení v jazyce řešit?

7:30 - 12:40 Proč "běžný uživatel" češtiny v praxi na takovou komunikaci nemusí ani narazit a že je to poměrně okrajové téma, na které si je třeba ještě zvyknout. Ale také o tom, že když si člověk není jistý, jak danou osobu oslovovat, zkrátka by se neměl bát zeptat. Proč jsou úskalí kolem používání zájmena "oni" spíše o zvyku, než že by to byl nějaký nový výmysl?

12:40 - 15:36 Jaké strategie se dají při mluvení o nebinárních lidech použít a jak se dá omezit použití generického maskulina.

15:36 - 20:10 Proč by jako lingvista nedoporučoval používání středního rodu a jak přenést použití grafických symbolů v textu do mluvené češtiny? O tom, že jazyk se posunul i při používání citlivějších pojmenování jiných menšin.

20:10 - 26:57 O tom, proč čeština není vůbec ohrožená a vyvíjí se stále tak, jak se vyvíjela dlouhá staletí. Jak zpřístupnit jazykovědu širší veřejnosti a co vlastně dělá lingvista v roce 2023?