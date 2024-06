Šéf Oktagonu: Nejsou to vymytý hlavy. V Česku máme pohádku, jinde se bodají na ulici

"Pocit z toho už dneska není o tom, že tam chodí vymytý, holý hlavy a škaredí lidi. Je to fantastická show a společenská akce, která vás dostane do hry," říká šéf Oktagonu Ondřej Novotný, který moderuje i reality show Survivor. Jak se mění vnímání MMA? Jak blízko je k uspořádání největšího turnaje v dějinách tohoto bojového sportu? A přežil by on sám podmínky Survivoru?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 00:08-06:16 Má Ondřej Novotný v plánu ještě někdy vstoupit do ringu? Má ještě potřebu vyvracet tvrzení, že MMA není opravdový sport? Z jakého prostředí se často zápasníci rekrutují? A mají něco společného? 06:16-11:05 Jak v Novotném doznívá poslední turnaj, během kterého se vyprodal fotbalový stadion? Stoupá mezi sponzory ochota podpořit událost tohoto typu? Kolik celá akce stála a jsou organizátoři v plusu? A jak Novotný zvládá zastávat roli uvaděče, komentátora, organizátora a majitele? 11:05-15:01 Je mezi současnými zápasníky nějaký budoucí komentátorský talent? Kde se v Novotném bere neutuchající sebevědomí a klid? Proč si volal s americkou zpěvačkou Gwen Stefani? A bude jednou Oktagon srovnatelný s americkou společností UFC? 15:01-19:32 Figuruje v Novotného byznyse ještě stále kontroverzní podnikatel a lobbista Ivo Rittig? Je Rittig kaňkou, která na Oktagonu stále ulpívá? A mělo by se MMA stát v budoucnu olympijským sportem? 19:32-25:04 Jak náročná je pro soutěžící účast v reality show Survivor? Jsou náročné podmínky, ve kterých soutěžící jsou, k úspěchu soutěže nutné? Co všechno dokáže Survivor o účastnících odhalit? A vyhraje opravdu ten nejlepší a nejodolnější hráč? 25:04-28:00 Jak náročné je natáčení Survivoru pro samotného moderátora? Dovede si Novotný představit, že by se soutěže zúčastnil? A má podle moderátora český reprezentační tým šanci uspět na Euru?