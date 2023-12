Foltýn: Ruský medvěd se připlazil a žebral. Jenže Západ nemá vůli toho využít

"Když přijedete na frontu, vojáci říkají, že už nechtějí domů. Vzhledem k tomu intenzivnímu násilí už neví, jak se mají bavit se svými manželkami a jak si mají hrát s dětmi. Tvrdí, že jim Rusové ukradli duše," vzpomíná na svou poslední cestu na ukrajinské bojiště bezpečnostní expert Otakar Foltýn. Jak bude vypadat válka přes zimu a co brzdí dodávky zbraní, které Ukrajina tolik potřebuje?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-3:05 Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn se nedávno vrátil z ukrajinské fronty - jaká je tam situace? Z čeho měl smíšené pocity a proč se podle něj nezdařila letošní ukrajinská protiofenziva?

3:05-6:00 Je na frontě znát únava ukrajinských vojáků? Klesá jejich motivace? A jak dál snášejí válku civilisté?

6:00-10:20 Dokážeme podle Foltýna dohlédnout, kam všude hybridní válka sahá? Jak se v ní daří Rusku? Dá se podle experta říct, že čím déle bude válka trvat, tím lépe pro Putina a pro Rusko? A co chtěl Foltýn Ukrajincům sdělit gestem, že na frontu přivezl vlajku zakrvácenou oběťmi ruské invaze od budovy Československého rozhlasu z 21. srpna 1968?

10:20-14:15 Máme se podle Foltýna začít bát, pokud jde o to, co Rusko chystá? Jaké má vysvětlení pro to, že Ukrajina nedostala všechno, co potřebuje? Existuje nějaká zbraň, kterou kdyby Západ dodal Ukrajině, znamenalo by to zásadní zvrat, nebo nic takového není?

14:15-19:10 Jak důležitý signál je fakt, že Finsko chce zvýšit výrobu dělostřelecké munice, aby pomohlo Ukrajině? Splní Evropská unie závazek dodat zemi milion granátů? Co plyne z pomoci Severní Koreje Rusku pro Evropu? A jak je to se vztahem mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a velitelem ukrajinské armády Valerijem Zalužným?

19:10-25:13 Jak bude vypadat válka přes zimu? A proč je podle Foltýna v zimě krajina paradoxně průchodnější, než byla doteď? Věří Foltýn, že Ukrajina nakonec dostane všechno, co potřebuje? Co by pro Ukrajinu znamenalo, kdyby se Amerika odklonila od podpory ukrajinské armády a Ukrajiny jako takové? Jak bude podle Foltýna Ukrajina vypadat za pět nebo deset let?