Blažek: Manželství pro všechny nechci, ale homofob nejsem. Slovo „gender“ sem nepatří

Co je na Istanbulské úmluvě špatně? “Třeba to, že o ní mluvíme takhle strašně dlouho a rozviřuje veškeré vody veřejného mínění. Její preambule obsahuje zbytečně ideologické termíny. Třeba slovo gender, to v právním řádu nemáme a takhle se tam dostane,” tvrdí ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Proč je to špatně? A jak se staví k manželství pro všechny a co říká na kritiku Pirátů?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:34 - 1:40 Co říká ministr spravedlnosti Pavel Blažek na svou pověst mocného politika, který se umí s každým domluvit, a jak snáší přezdívku Don Pablo. 1:40 - 9:03 Jak vnímá usnesení části Pirátů, kteří tvrdí, že ohrožuje důvěru ve spravedlnost a právní stát a jestli jeho akce v případu kolem privatizace brněnských bytů nebyly nepatřičné. 9:03 - 12:05 O tom, jestli ho (ne)zajímá, kdo organizuje akce, kterých se účastní, a proč. 12:05 - 15:32 Jak se ze své pozice ministra staví k tématu dezinformací. 15:32 - 21:02 O kritice návrhu redefinice znásilnění. Co vyvolalo u veřejnosti problém a jak to politici plánují napravit? 21:02 - 26:57 Proč navrhuje, aby se Česko na unijní úrovni zdrželo hlasování o Istanbulské úmluvě a proč se on sám plánuje zdržet i při hlasování o stejnopohlavních manželstvích v Česku.

