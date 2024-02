Kolář: Stačí pohled do očí, odhalíme i převlečený problém. Bolest je i pro psychiatra

“Bolest je složitý fenomén. Není pouze lineární, kdy 'tady něco mám a to mě bolí', ale spíše cirkulární kauzalitou. Je proto třeba vidět i roli psychiky nebo sociálních vztahů, které se do bolesti promítají,” vysvětluje fyzioterapeut Pavel Kolář, o kterém pacienti říkají, že má až nadpřirozené schopnosti. Jaké problémy se mohou “převlékat” za bolest pohybového aparátu? A jak důležitý pohyb je?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40-3:04 Může být někdo zdravý na sto procent, anebo už i u novorozenců lze narazit na nějaký zdravotní problém?

3:04-7:18 Jak se dá naučit žít s bolestí a proč je nutné rozlišovat mezi různými druhy bolesti? Se kterou bolestí je třeba zajít k lékaři a jakou dokážeme ovlivňovat i sami?

7:18-11:00 Podle fyzioterapeuta Koláře je velká část problémů bolesti zad jen převlečený psychosociální problém - musel Kolář někdy pacientovi říct, aby si zašel raději k psychologovi? A jak důležitá je při diagnostice komunikace s pacientem?

11:00-17:45 Sdílejí pacienti Pavla Koláře nějaký stejný základní problém, nebo jsou všechny případy individuální? Lze problém pacienta diagnostikovat, aniž by pacient cokoliv řekl? Co je to první, na co se Kolář dívá?

17:45-21:30 Jak dobře nebo špatně se Češi starají o svůj pohybový aparát? Proč je problém rostoucí obezita a kdy je nutné začít budovat vztah k pohybu?

21:30-24:00 Jak je možné, že někdo jako třeba Jaromír Jágr dokáže i ve vysokém věku sportovat na té nejvyšší úrovni a na druhé straně jsou třeba třicátníci, kteří se ani sami nezvednou ze židle?

24:00-28:11 O tom, jakou roli může v pohybových zdatnostech hrát genetika a anatomie, a také, že naše naučené pohybové stereotypy stále dokážeme změnit, ale je to dlouhodobá záležitost.

28:11-32:28 O knížce Řeka pod hladinou - máme se dnes nejlépe, jak jsme se kdy měli? Proč má Kolář obavy z budoucnosti?