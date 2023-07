Nový: Lotry jsem hrál rád, ale nejvíc mi šli burani. Jsem jimi trochu i v životě

“Když natočíte komedii století a natočíte ji s takovými lidmi a s takovou atmosférou, jako jsem měl to štěstí já, tak nemáte čeho litovat,” vzpomíná herec a moderátor Pavel Nový na film S tebou mě baví svět. Herecká kariéra ale nebyla jediná, kterou si za svůj život vyzkoušel. Proč mohl být jezdec rallye, ale nikdy by nezvládl být dřevorubec? A jakou roli by si ještě nejvíce přál zahrát?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:40 - 2:08 Jaký má Pavel Nový vztah k hereckým cenám.

2:08 - 5:54 Co by rád učil studenty na DAMU a jestli je pro něj herecká profese posláním.

5:54 - 11:20 Dá se podle něj přirozenost při hraní naučit, nebo se s tím člověk rodí? Co musel kvůli své profesi obětovat a proč ho to teď trochu mrzí. Ve svém životě vykonával Pavel Nový mnoho jiných povolání, než je herectví, měnila se spolu s nimi i jeho identita? Ve které profesi mimo herectví se mu dařilo nejlépe a co už by dělat nemohl?

11:20 - 14:45 Proč by rád ve filmu ztvárnil kovboje a jestli je nějaký typ postavy, kterou už hrát nechce. Jak vzpomíná na film S tebou mě baví svět a v čem bylo tohle natáčení speciální.

14:45 - 17:53 Už čtrnáct sezon hraje v seriálu Ulice postavu učitele Mojmíra Kaliny, jak ovlivňuje on tuhle postavu a co mu role dává do života?

17:53 - 23:07 O tom, jestli pro něj bylo získání ceny Český lev za postavu z filmu Bába z ledu klíčové a dodalo mu motivaci. Jak jeho život ovlivnila nemoc a skutečnost, že skončil v kómatu? Také o tom, že zlínským zdravotníkům děkuje za svůj druhý život a proč je pro něj v životě nejtěžší srovnat se sám se sebou.