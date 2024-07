Dítěti transplantovali srdce i plíce naráz. Jedeme na tenkém ledě, říká chirurg

"V našem oboru jsou zásadně složitější operace, než je transplantace srdce nebo dokonce srdce a plic. Výjimečné to bylo organizační stránkou," říká k unikátní operaci patnáctiletého chlapce, která se uskutečnila v pražské nemocnici v Motole, kardiochirurg Petr Bukovský. Jak se mění dva orgány najednou a jsou děti křehčí než dospělí pacienti? A jak se operují srdce malým pacientům třeba v Africe?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-03:30 Jaký je to pocit držet v ruce lidské srdce? Je nějaká kardiochirurgická operace, do které by se Petr Bukovský nepustil? Patřila kombinovaná transplantace srdce a plic u dítěte k nejnáročnějším zákrokům, které má Bukovský za sebou?

03:30-11:23 V čem byla tato transplantace unikátní? Je transplantace u dítěte náročnější než u dospělého? Jak dlouho kombinovaná transplantace trvala? A jakým způsobem probíhala koordinace celého týmu?

11:23-17:36 Jak velkou koncentraci práce kardiochirurga vyžaduje? Myslí Bukovský na práci i mimo operační sál? Jak náročné je být v roli lékaře, který operuje na straně dárce orgánů? A jak rychle je potřeba jednat, když se najde shoda?

17:36-20:52 Proč se Bukovský rozhodl přejít z běžné kardiochirurgie na tu dětskou? Jak moc se proměnily možnosti medicíny a kardiochirurgie, které dokážou zachránit život i těm nejmenším dětem? Pozoruje dnes Bukovský více dětí se srdeční vadou?

20:52-27:05 Co Petra Bukovského přitáhlo k zahraničním lékařským misím? Jak vypadala jeho poslední mise v Zambii? V jakých podmínkách lékaři na misích pracují? A setkal se někdy Bukovský s jazykovou bariérou?

27:05-30:38 Jak vypadala Bukovského mise v Keni? Jak se cítil v Indii? Proč se někteří lékaři nechtějí misí účastnit a co na nich naopak Bukovského láká? Co by chtěl Bukovský ještě ve svém profesním životě zažít?