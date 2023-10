Je až směšné, co Fiala říká do médií. Zdání z průzkumů ale klame, říká Honzejk

"Fialova vláda si v zahraniční politice vedla skvěle. V domácí politice a v ekonomice to ale na jedničku není. Tam je to takové tři minus," hodnotí dva roky od voleb vládu pětikoalice komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Podle opakovaných průzkumů by v současnosti s přehledem vyhrálo hnutí ANO. V čem je kouzlo Andreje Babiše? A jakou má současná vláda šanci ho za dva roky porazit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:30-2:16 V jaké kondici a náladě je Česko dva roky po volbách podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka? 2:16-4:39 Jak si dosud vedla vláda Petra Fialy, které podle srpnového průzkumu CVVM důvěřuje jen kolem čtvrtiny lidí? 4:39-9:00 O tom, jak jsou na tom jednotlivé strany vládní koalice. 9:00-12:23 Jaký je Petr Fiala premiér? Jakou má vůči němu výhodu Andrej Babiš, jehož hnutí ANO se v průzkumech preferencí stran dostává na první místo? 12:23-20:07 Ve slovenských parlamentních volbách do předvolební kampaně vstoupila deepfake videa - máme podle Honzejka něco podobné očekávat i v Česku? Proč by podle něj byli Češi vůči takovéto manipulaci odolnější? Pochválil by Honzejk současnou vládu za něco konkrétního, co se jí povedlo v domácí politice? A je něco, co by Fialově vládě vytknul? 20:07-22:02 Ke komu se v příštích volbách případně přesunou nespokojení voliči? A bude víc voličů vyděšených z Andreje Babiše a dění na Slovensku či v Maďarsku, nebo nespokojených se současnou vládou? 22:02-24:46 Jak efektivně podle Petra Honzejka pracuje Poslanecká sněmovna? Zažil někdy už něco podobného, jako jsou současné obstrukce? Co by s tím poslanci měli podle něj udělat?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!