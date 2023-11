"Řval jsem nelidsky, bylo to na pohřeb." Komentátor Vichnar o slavném gólu Rusům

"Emoce ke komentování rozhodně patří, ale musí se vážit. V minulém režimu jsme ale v sobě každý měl takovou malou cenzuřičku, když jsme hráli třeba se Sovětským svazem. Ale já jsem na to tenkrát nehrál a zařval jsem si s velkou chutí," vzpomíná sportovní komentátor Petr Vichnar. Jak se za 45 let změnila práce televizního komentátora? A jak vážně bere kritické ohlasy diváků?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:44-2:21 Český komentátor Petr Vichnar mluví o tom, že nemá rád označení "legenda", a o tom, proč zůstal po dobu celé své kariéry věrný České, respektive Československé televizi.

2:21-5:22 Ví Vichnar, kolik hokejových zápasů za svou pětačtyřicetiletou kariéru okomentoval? Jaké utkání pro něj bylo nejtěžší a proč?

5:22-12:22 Co je podle Vichnara největší prohřešek televizních komentátorů a jak moc patří do komentování emoce? A připravuje si nějaké hlášky na konec zápasu nebo je to improvizace? Stalo se mu někdy, že před televizním přenosem ztratil hlas? A proč komentování finále zlatého zápasu v Naganu přenechal mladšímu kolegovi Robertu Zárubovi?

12:22-16:55 Sveze se s úspěchem či neúspěchem sportovců i komentátor? Co se divákům nelíbilo na Vichnarově komentáři jízdy Ester Ledecké v roce 2018, kdy vyhrála olympijský superobří slalom? Jak Vichnar vnímá kritiku od diváků?

16:55-19:09 Co se odehrává v komentátorské kabině, když jsou komentátoři svědky vážných zranění či úmrtí?

19:09-21:26 Dokáže se Vichnar dívat na televizní přenosy jako úplně obyčejný divák? Jak se na něj v redakci dívají mladší kolegové? Neberou ho jako dinosaura?

21:26-26:50 O tom, co mu podle něj posloužilo jako dobrá průprava na to být sportovním komentátorem. Proč krasobruslení v České televizi doteď komentovali jen čtyři lidé a jak vnímá posun v technologiích, jaké se používají při vysílání sportu?