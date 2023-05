Ukrajinu čeká nová výzva: Ne všichni tam chtějí být osvobozeni, říká Procházková

"Že se po Krymu nic nedělo, je velké selhání západních zemí. Rusku se dodávaly technologie, které jim umožňovaly vyrábět rakety, se kterými teď na Ukrajinu střílí. Na té válce máme velký podíl viny," říká reportérka Deníku N a držitelka francouzského Řádu čestné legie Petra Procházková. Jaké jsou současné nálady v Rusku? Co si o válce myslí Putin? A jaký největší problém musí Ukrajina řešit?

0:37-2:10 Novinářka Petra Procházková nedávno obdržela francouzské vyznamenání Řádu čestné legie, jaký význam pro ni ocenění mají? Bylo tohle v něčem speciální?

2:10-5:35 Francie ocenila nejen její novinářskou práci, ale i práci v lidskoprávní oblasti. Jak vnímá tyto dvě své roviny a kde mezi nimi musí stavět hranice? Nejsou podle ní v současné válce všichni novináři trochu aktivisti? Kam by se měla posunout témata v reportovaní o válce na Ukrajině?

5:35-9:35 Proč novináře svádí sympatizovat s tím, kdo je "menší"? Ale také o tom, jak jí občas vynadají i Ukrajinci. Co je v tomhle konfliktu černobílé a kde vidí odstíny šedi, o kterých je nutné začít mluvit?

9:35-12:45 Jaké jsou nálady v Rusku a proč by chtěla jezdit na reportáže i do ruských vesnic? Co si podle ní o současné situaci myslí ruský prezident Vladimir Putin?

12:45-16:05 Petra Procházková má za sebou mnoho reportáží z různých válečných konfliktů - je reportování z této aktuální války pro ni v něčem jiné? Proč za tím, že ruská invaze vůbec začala, vidí velké selhání západních zemí?

16:05-19:32 Jak Ukrajinci nahlíží na symbolická gesta, jako jsou návštěvy země různými zahraničními státníky, a proč je dobré, že český prezident Petr Pavel navštívil i okresní nemocnici v oblasti, kam státnicí moc nejezdí?

19:32-25:54 Dají se ve válce nacházet stále nějaké nové úhly pohledu, jak o ní psát, aby čtenář neotupěl a neztratil zájem? Kde je teď na Ukrajině nejhorší situace a jaký scénář podle ní zemi čeká?