Zatopím jim, vyhrožuje šéfkuchař Kašpárek kolegům. Dobrý oběd jde uvařit za 40 korun

V nové kuchařské reality show Hell’s Kitchen Česko povede 16 profesionálních kuchařů. "Co nejvíc jim zatopím," říká ve Spotlightu šéfkuchař Radek Kašpárek. Přiznává ale, že na rozdíl od svého světoznámého kolegy Gordona Ramsayho chce víc ukázat lidskou tvář a soutěžící v kuchyni namotivovat.

Pořad Hell’s Kitchen se od řady ostatních gastropořadů liší, na což poukazuje i sám Kašpárek a popisuje žánr kuchařské reality show. "Kromě toho, že divák má možnost sledovat umění kuchařů při večerním servisu, tak nahlédne i do jejich soukromí. Do ubytování, ve kterém žijí, a jak společně fungují," přibližuje Kašpárek.

Předlohu pořadu proslavil světoznámý šéfkuchař Gordon Ramsay. Právě jeho roli převezme "michelinský kuchař" Radek Kašpárek v české verzi. "Kuchařům zatopím co nejvíc, protože formát si to žádá. Myslím, že se nemusíme stydět ve srovnání s předlohou," hodnotí Kašpárek.

Minimálně po stránce chování v kuchyni ale o přesnou kopii originálu nepůjde. Ostrý přístup Gordona Ramsayho je podle Kašpárka často za hranou. "Soutěžícího, který je na dně, (Ramsay) ještě dorazil. Já se snažím nabídnout moji lidskou tvář. Pokud vidím, že kuchař začíná plavat, snažím se ho spíš namotivovat, povzbudit a vrátit do týmu," vysvětluje šéfkuchař ve Spotlightu.

I jeho gastronomické zkušenosti ovlivnily "strašné" zážitky ze školních jídelen. Kašpárek například vypráví o rozmočených, nedopečených žemlovkách bez chuti. Zároveň je ale přesvědčen, že i za pár korun lze připravit dobré, zdravé a vyvážené jídlo.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-03:17 Co je pro šéfkuchaře Radka Kašpárka největší peklo v kuchyni? A na talíři? Jak drobným sítem museli projít ti, kteří se dostali do soutěže Hell’s Kitchen? Proč spolu kuchařky a kuchaři v soutěži i bydlí? A jak moc Kašpárek zatopí soutěžícím pod kotlem?

03:17-06:42 Musí být Kašpárek drsný i ve vlastní kuchyni? Získal by michelinskou hvězdu i bez tohoto přístupu? Co musí umět Kašpárkova pravá ruka? Co by v kuchyni neodpustil ani svému nejlepšímu příteli a proč nemá rád kukuřici? Je něco, z čeho by nikdy nevařil?

06:42-11:46 Pro koho vaří soutěžící v Pekelné kuchyni a v čem se chce Kašpárek odlišit od Gordona Ramsayho. Jak moc se od původní verze pořadu může odklonit? Jak vypadá dobře nakrájená pažitka? A co by na hostův stůl rozhodně nepustil?

11:46-16:47 Co Kašpárka inspiruje při tvorbě nových receptů? Pozná hned od prvního vaření, kdo má talent a mohl by soutěž vyhrát, a jak Kašpárek objevil svůj talent? Dá se vaření naučit i bez talentu? Panuje stejný stres jako v soutěžích i v profesionální kuchyni?

16:47-19:31 Je možné provoz v kuchyni přizpůsobit nárokům dnešní mladé generace? Setkává se Kašpárek s mladými kuchaři, kteří nechtějí tolik pracovat? Jak Kašpárkovo vaření ovlivnil fakt, že přestal pít alkohol? A ovlivňuje kouření chuťové buňky?

19:31-23:08 Co a pro koho Kašpárek vaří nejraději? Existuje někdo, komu by neuvařil? Která česká surovina je podle Kašpárka nedoceněná? Co nesnášel ve školní jídelně a kdy tento pokrm vzal zpátky na milost? A dá se za pár korun vůbec dobře uvařit?

23:08-27:51 Jak Kašpárek hodnotí současnou českou gastronomii? Dá se dobře najíst napříč celým Českem? Mělo zaplacení 50 milionů za michelinského průvodce v Česku smysl? A je těžší michelinskou hvězdu získat, nebo ji obhájit?