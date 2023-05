Klimatolog o "bodu zlomu": Pro část Evropy bude fatální. Může přijít už za 10 let

"Růst globální teploty nad dva stupně Celsia by pro lidstvo fatální nebyl, ale asi by to bylo fatální pro část Evropy. Ve Švýcarsku, Rakousku, Španělsku a Pyrenejích jsou zvyklí na nějaký chod počasí, například pokud jde o zásobování pitnou vodou," varuje klimatolog Radim Tolasz. Podle něj oteplování dohnalo už i oceány. Co to znamená? A dá se růst teplot vůbec ještě zastavit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:29 - 5:26 Jaké nás podle klimatologa Radima Tolasze čeká léto? Co signalizují vysoké teploty na povrchu oceánu? Kdy budeme vědět, jestli nás čeká fáze jevu El Niño, jaké má projevy a kde všude na planetě lidé tenhle jev pocítí? 5:26 - 9:37 Jak moc a kde všude by se teplota zvýšila a poznali bychom to i tady v Česku? Kde to poznají nejvíc? Čeká nás kvůli tomu vlna klimatické migrace? 9:37 - 13:54 Jak jsou jednotlivé generace lidí ovlivněny změnami klimatu? Co čeká naše děti a vnoučata? Bude možné žít ve střední Evropě v roce 2100? Jde zastavit, anebo jenom zpomalit důsledky oteplování a proč si příroda sama pravděpodobně neporadí a musíme ji pomoct? 13:54 - 17:20 Jaká je klíčová teplotní hranice oteplení planety, kterou nesmíme překročit? Co by byl fatální zlom a jak rychle se k němu blížíme? 17:20 - 18:39 Podle mezinárodního panelu jsou investice do klimatických opatření nedostatečné hlavně v rozvojových zemích. Co je tam třeba udělat? 18:39 - 21:43 Proč je podle Radima Tolasze rok 2025, ale i 2030 a 2040 nedosažitelný, pokud se bavíme o globálním snižování emisí? Proč nás nezachrání elektroauta a co může pro zpomalení klimatické změny udělat každý jako jednotlivec? 21:43 - 23:29 Daří se české vládě plnit své cíle ochrany klimatu a jak je proměnila ruská invaze na Ukrajinu?

