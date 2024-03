Kostková: Jsem smutná ze stavu lidstva. Politiku nesleduju záměrně, i to mi stačí

"Dnes a denně politiku nesleduji záměrně. Mám nemalý přehled a kontext a i to mi pro moje rozpoložení stačí," říká herečka a moderátorka Tereza Kostková k tomu, jak vnímá dnešní společnost. V rozhovoru se Světlanou Witowskou mluví také o největší trémě, jakou kdy měla, nebo o tom, co pro ni bylo "moderátorské peklíčko".

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:35-5:23 Je Kostkové líp před kamerou, nebo na jevišti? Zažila někdy pocit trapna? Jak vypadá "moderátorské peklo"? Stalo se jí někdy, že by se jí nějaký host "nepovedl"?

5:23-9:06 Má Kostková nějakého vysněného hosta? A jak těžké bylo dostat před mikrofon jejího otce Petra Kostku?

9:06-14:00 Jak moderátorka vzpomíná na to, že ji otec jako malé dítě sprchoval ledovou vodou, a jaký má k otužování vztah dnes? A netraumatizovalo ji, když si její tatínek doma nacvičoval, jak bude vypadat v rakvi? Také o tom, jaké je hrát po boku vlastní matky i muže jako režiséra.

14:00-17:36 Baví se doma Tereza Kostková se svým manželem o politice? Jak on vnímá situaci na Slovensku a co říká Kostková na tuzemské politické dění? O tom, proč denně politiku nekonzumuje, ale i přesto je jí smutno ze "stavu homo sapiens".

17:36-22:40 Kostková o sobě říká, že nemívá trému, ale je tomu opravdu tak? Kdy zažila nejhorší strach na jevišti a proč byl spojený s tancem? Umí si představit, že by se sama soutěže, jako je StarDance, zúčastnila?

22:40-27:34 Ovlivňuje Kostkovou, že má předky ze Španělska, Německa nebo Francie? A co zdědila po rodičích? Ale také o tom, co by byla ochotná udělat kvůli roli a proč by kvůli tomu nikdy nepřibrala 20 kilogramů.