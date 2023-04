Kdo se nejvíc "napakoval"? Zástupce obchodů se tvrdě opřel do vlády i Agrofertu

"Když se dívám, jak komunikuje ministr zemědělství, musím říct, že patří mezi přední dezinformátory této země," říká prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza o slovech Zdeňka Nekuly, že obchodníci si na potraviny často dávají nesmyslné marže. Zákazníci mají podle něj na výběr, zda drahé potraviny koupí, nebo ne. Kdy bude konečně zase levněji? A kdo vůbec za vysoké ceny může?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33 - 2:42 Myslí si Tomáš Prouza, že to nejhorší v souvislosti se zdražováním potravin už máme za sebou? A je nějaká položka, která nezlevní, i kdyby se dělo cokoliv?

2:42 - 6:32 Kolik za potraviny utratí on a kolik průměrná česká rodina? Vyhledává on sám slevové akce, jak to radil lidem?

6:32 - 9:55 Jak se domlouvají ceny mezi dodavateli a obchodníky a proč vůbec obchody střídají slevové akce? Jak se má člověk stavět k položkám, které nemůže vynechat a má vůbec někdo čas na to, obcházet různé obchody s různými slevami?

9:55 - 15:04 Jaký je proces cenotvorby od farmáře přes dodavatele až po pulty v supermarketech? Jak obchodníci vypočítávají marže a co vše zahrnují? Proč je podle Prouzy ministr zemědělství Nekula "největší dezinformátor"?

15:04 - 16:54 Kdo na českých zákaznících vydělává nejvíc? A co by kromě zlepšení situace kolem cen energií a trhu pomohlo srazit ceny potravin?

16:54 - 19:12 Co by vláda měla udělat pro to, aby na zákaznících nevydělávali především ti největší agrobaroni?

19:12- 21:43 Povedlo se prezidentovi Svazu obchodu a cestovního ruchu setkat se s ministrem Nekulou a prodiskutovat současnou situaci?

21:43 - 26:04 Jaké tři základní věci by Prouza doporučil vládě, aby se ceny potravin snížily alespoň na "běžné" ceny a co pro to mohou udělat samotní obchodníci.