Dolejší: Lidé by měli být na vládu pyšní za dvě věci. ANO je z nich hodně nervózní

“U Andreje Babiše vidím až ficovskou pomstychtivost. Protože prohrál, vláda mu něco udělala a třeba ho v jeho očích uráží a zpochybňuje. Převažuje ve mně pocit, že se chce vrátit a všem ostatním to nandat,” říká komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší k možnosti, že bude šéf ANO premiérem. Jeho hnutí totiž podle nynějších předvolebních průzkumů u voličů jasně vede. Může to vláda ještě zvrátit? Jak?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:30 - 4:55 Jak vážně brát předvolební průzkumy, které hnutí ANO přisuzují až 40 procent voličského potenciálu? Jaký trend je z nich patrný a která strana je podle nich v průšvihu? Jde to ještě zvrátit?

4:55 - 7:16 Co průzkumy říkají o podpoře vládní koalice Spolu. Má šance do příštích voleb tento svazek opakovat, nebo už ne? A jak zásadně se mohou preference do nádcházejícího volebního klání proměnit?

7:16 - 10:15 Pokud by hnutí ANO ve volbách uspělo, umí si komentátor Václav Dolejší představit, že by byl premiérem někdo jiný než Andrej Babiš? Kdo by byl jeho nejvhodnějším náhradníkem tak, aby mělo ANO co možná nejlepší koaliční potenciál? A jak důležité budou pro sněmovní volby ty do evropského parlamentu, senátu nebo krajských zastupitelstev?

10:15 - 16:25 O tom, co Pětikoalici hraje v současné době do karet a díky čemu by mohla klesající preference ještě zvrátit. Co vláda dělá úplně nejhůř a kdo z ní má naopak největší tah na branku? Proč vládou zatřásl ministr vnitra Vít Rakušan a jaké to může mít dopady?

16:25 - 22:39 Co si Dolejší myslí o kauze Andreje Babiše, který zaslal e-mail požadující informace o ministru zahraničí Janu Lipavském na jinou adresu. Je Babiš takový ďábel, jak naznačují jeho političtí oponenti, a podobá se spíš Ficovi, nebo Orbánovi?

22:39 - 25:01 Jaký koaliční potenciál má SPD Tomia Okamury? A lze uvažovat nad tím, že by se s ANO po volbách spojila ODS?