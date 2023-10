Nálada je přehnaně mrazivá. Ekonom řekl, co by po drtivém propadu "nakoplo" Česko

"S meziměsíční inflací už asi od března problém nemáme, ale to neznamená, že se nemůže znovu objevit. Problém je srovnání loňska s letoškem," říká hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil k tomu, co nejvíce trápí českou ekonomiku. Podle něj Česko nejvíce dusí, že lidé neutrácí tolik jako v minulosti. Jak tuzemskému hospodářství pomoci odrazit se ode dna? A jakou roli v tom nese vláda a ČNB?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:33-5:25 Proč se podle ekonoma Víta Hradila nedaří české ekonomice dostat na předcovidovou úroveň? Co by jí podle něj mohlo pomoct a kde vidí její největší slabinu?

5:25-8:30 Jakou roli v celé věci připisuje Hradil politikům a co bychom od nich měli požadovat?

8:30-11:00 Pomohl by ekonomiku nastartovat vstup do eurozóny? A proč to spíš vypadá, že by zavedení eura nemělo na ekonomiku žádný, nebo minimální vliv?

11:00-15:36 Co by nám podle ekonoma mohlo dramaticky změnit životní úroveň? Jak velký problém pro spotřebitele představuje inflace a proč se na její hodnotu podle Hradila díváme špatně? Mohla za vysokou inflaci také vláda - a především ta minulá?

15:36-20:12 Dá se na inflaci i vydělat? A komu se to podařilo? Proč mají Češi v žebříčku rozvinutých zemí největší propad reálných mezd a jsou ochotni pracovat za méně peněz jen proto, aby si práci udrželi?

20:12-27:25 Jak je na tom Česko s životní úrovní v porovnání s jinými zeměmi? Měli by už Češi začít víc utrácet - a za co? A jak se do vývoje ekonomiky může propsat konsolidační balíček vlády Petra Fialy?