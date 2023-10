Expert: Je věc, po které by si Ukrajinci museli sednout ke stolu s Rusy. A blíží se

"Vypadá to, že Ukrajina spoléhá na jeden faktor: My tady krvácíme za vás, proti Rusům jsme to nevzdali a máte povinnost nám pomáhat. Na tomhle ale nemůžete stavět zahraniční politiku," říká bývalý český generální konzul v Petrohradu a analytik rizik Vladimír Votápek. Proč by si měl dát Zelenskyj pozor, aby si Ukrajina nepokazila vztahy s konkrétními zeměmi? A jak postupuje ukrajinská ofenziva?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:10-5:00 Jak zásadní postup sledujeme na ukrajinské frontě a jak důvěryhodné jsou zprávy o ztrátách na ruské i ukrajinské straně? Jak blízko jsou Ukrajinci od odstřihnutí přístupu Ruska ke Krymu? 5:00-9:17 Je pravda, že západní zbraně na Ukrajině částečně selhávají? Která strana opotřebovává své síly rychleji a co může ještě pomoci ruské straně? Jak velkou roli hraje v bojích ukrajinská morálka? 9:17-15:48 O tom, jaké problémy Ukrajinu a Ukrajince čekají po konci války. Jak pokračují přístupová jednání země k Evropské unii a jak dlouhý proces to může být? 15:48-19:11 Nepřeceňuje ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj někdy své síly a na co velmi spoléhá? Kde by si měl v zahraniční politice Ukrajiny dát Zelenskyj pozor? 19:11-23:35 Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zastavila další pomoc Ukrajině kvůli výsledkům voleb v zemi. Proč se tak stalo a jaká je to zpráva pro ostatní západní země? A jak mohou podporu Ukrajiny ovlivnit americké volby hlavy státu v příštím roce? 23:35-26:11 Jak Votápek vnímá, že se do Zelenského na sociálních sítích začal opírat i miliardář Elon Musk?

