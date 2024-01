Bříza: „Pro Putina nic příjemného.“ Moskva zažila kvůli dronům chaos. Přilétnou další

"Žádná zázračná zbraň neexistuje a musí jít o systém opatření. Ale že by letos byla Ukrajina odsouzena se pouze bránit, tak tomu není," naznačuje bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza, co by mohlo Ukrajincům pomoci získat převahu v bojích s Ruskem. Podle něj je už Ukrajina mnohem blíže přímým útokům i na Moskvu. Co by znamenaly pro Putinův režim? A jak vážně brát hrozbu útoku Ruska na Pobaltí?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33-4:58 Je podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy Západ připravený na případnou válku s Ruskem? Co by pro konflikt znamenala případná výhra Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách? 4:58-9:15 Jak je na případný vojenský konflikt připravena česká armáda a ekonomika? Proč podle Břízy společnost v Česku není ani otevřena diskusi o obraně a odmítá válku vnímat jako reálnou hrozbu? Co si Bříza myslí o slovech Aleny Schillerové (ANO) o tom, že investice do zbrojení nás nikam neposunou a že chceme žít v míru? 9:15-13:11 Jak vážně máme brát ruskou hrozbu použití jaderných zbraní? Jakou roli hraje v konfliktu Čína? Daří se v současné fázi konfliktu Ukrajině někde i vyhrávat? Kde? 13:11-16:31 O tom, že ruská společnost funguje relativně normálně, i když ekonomika země běží v polovojenském režimu. Proč je ruská společnost schopna akceptovat vysoké množství obětí této války a co by situaci v postoji společnosti vůči válce mohlo změnit? 16:31-20:18 Proč si Bříza myslí, že k útoku na Moskvu jsme blíž než před rokem, jaký by byl psychologický dopad tohoto útoku a co by to znamenalo pro obě strany konfliktu? 20:18-24:28 Vyrábí Západ dost munice na to, aby jí mohl Ukrajině posílat tolik, kolik potřebuje? Proč jsme podle Břízy ani ne na polovině možné kapacity a jaké jsou za tím důvody? 24:28-28:32 Co by potřebovali Ukrajinci k nějakému zásadnímu průlomu? Změnila by něco jejich vzdušná převaha? A jak dlouho bude podle bezpečnostního analytika konflikt ještě trvat?