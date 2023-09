Simonová: Je mi 94 a whisky už nepiju. Za Běž domů, Ivane jsem se bála gulagu

"Všechny mé písně byly hezké, ale na všechny nadávám. Nejradši bych je teď všechny přezpívala, protože nyní je úplně jiný zvuk. To se vůbec nedá srovnat s tím, co jsme měli my," říká zpěvačka Yvetta Simonová, která propůjčila svůj hlas například filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera. Letos zpěvačka oslaví 95 let, není pro ni dnešní svět příliš hektický? A jak vzpomíná na své pěvecké partnery?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 1:12 - 3:55 Zpěvačka Yvetta Simonová nazpívala i písně k filmu Limonádový Joe, zpívá si je ještě stále někdy doma? Je nějaká píseň, která je její srdcovkou? A pouští si doma vůbec nějakou hudbu? 3:55 - 8:10 Jak se jí žije v současném světě? S kým ze svých vrstevníků je stále v kontaktu a jak spolu tráví volný čas? Trénuje doma ještě někdy své hlasivky? 8:10 - 11:35 O tom, jaký byl Milan Chladil "parťák" a jestli se na něj dalo spolehnout. 11:35 - 15:15 Měla někdy chuť se svou pěveckou kariérou praštit? A je něco, co by ve svém životě změnila? 15:15 - 17:55 Její životní partneři byli vždy muži z branže - byla to výhoda, nebo ne? 17:55 - 19:40 O tom, proč si neuměla představit své stáří.

