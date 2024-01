Senátor Hraba: Pojem gender se dá zneužívat. Za násilí přece nemůže, že je někdo muž

"Inklinace k násilí je v určitých vrstvách větší. Není to dané tím, že je někdo muž," říká senátor Zdeněk Hraba k tomu, že domácí a sexuální násilí podle něj není motivované pohlavím. On a dalších 27 senátorů nepodpořilo přijetí Istanbulské úmluvy, která by mohla obětem takových činů pomoci. Především proto, že dle jeho slov zneužívá pojem "gender". Jak? A jsou jiné cesty, jak oběti chránit?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:38-2:18 O tom, jestli slova, kterými senátor Zdeněk Hraba označil na sociální síti X novinářku Apolenu Rychlíkovou, má zveřejňovat člen parlamentu. 2:18-4:56 Proč on a zhruba polovina klubu ODS nevyslyšeli slova předsedy Senátu Miloše Vystrčila, aby úmluvu proti násilí podpořili? Co přesně Hrabovi na úmluvě vadí a proč podle něj zavádí genderovou ideologii? 4:56-8:08 O tom, proč podle Hraby není kořenem násilí, které muži páchají na ženách, jejich pohlaví, ale důvody takového chování ze strany mužů je třeba hledat jinde. 8:08-11:14 Pojem "gender" má podle senátora Hraby v Istanbulské úmluvě "gumovou definici", která se dá zneužít - jaké jsou podle něj konkrétní příklady takového zneužití? A jak by slovo "gender" definoval on sám, aby podobnému zneužití zabránil? 11:14-15:22 V čem má podle Hraby stát velký dluh v otázkách prevence a pomoci obětem domácího násilí? Co dělá on sám jako senátor, aby přispěl k ochraně obětí domácího a sexuálního násilí? 15:22-21:10 Jak si interpretuje analýzu Úřadu vlády z roku 2019 o dopadech ratifikace Istanbulské úmluvy, která prokázala, že úmluva měla praktický dopad na zlepšení ochrany před domácím násilím? Jaký signál vysílá nepřijetí úmluvy směrem k přeživším domácího a sexuálního násilí? Proč si myslí, že by jim úmluva i tak nepomohla, a co brání v Česku vzniku dalších azylových domů? 21:10-25:40 Proč by podle Hraby případnou výuku o genderových rolích a prevenci násilí měl dělat stát, a nikoliv neziskové organizace? 25:40-27:12 O tom, jestli neratifikování Istanbulské úmluvy nevnímá senátor Hraba jako mezinárodní ostudu.