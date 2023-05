Pražský hrad má za sebou temná období. Teď může přijít změna, říká architekt Lukeš

"Když si Václav Havel vymyslel, že Pražský hrad je třeba otevřít, bylo to krásné období. Vytvořili jsme tým a objevovali jeho zákoutí," vzpomíná historik architektury Zdeněk Lukeš na začátek 90. let. Doufá, že Petr Pavel opět zpřístupní z Hradu vše, co je možné. Jsou ale místa, která zůstanou očím veřejnosti skrytá. Která to jsou? A jaké jsou největší problémy Prahy? Staví se v ní dost odvážně?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:28-4:39 Jaké místo na Pražském hradě má historik architektury Zdeněk Lukeš nejraději? O tom, jak se areál Hradu proměňoval s měnícími se prezidenty a jestli se tam vrátí i různé kulturní události. 4:39-9:10 Jak moc je podle Lukeše podoba Hradu otiskem stavu české demokracie? O tom, že vše, co se pro lidi otevřít dalo, už je vlastně již otevřeno, ale i jak do té "prázdné nádoby", kterou Hrad je, vlít ambiciózní obsah. 9:10-12:28 Významnou osobou byl pro podobu Pražského hradu slovinský architekt Jože Plečnik. Co vše nám po něm v Praze zůstalo? Jak na jeho práci navázali architekti, kteří ho na Pražském hradě nahradili? 12:28-18:54 Kde vidí v současnosti největší hluchá místa architektury české metropole? Co říká na návrh budovy Vltavské filharmonie a chybí v Praze nové odvážné stavby? 18:54-21:50 O proměně pražských brownfieldů a o tom, proč Praha neumí dostatečně využít svá další hluchá místa - nábřeží. 21:50-23:38 Z Prahy zmizely v posledních letech i některé výrazné stavby jako budova brutalistního Transgasu či hotel Praha. Proč se tyhle výrazné stavby nepovedlo zachránit? 23:38-26:26 Další ohroženou stavbou je železniční most mezi pražskou Výtoní a Smíchovem. Jaký osud ho podle Lukeše postihne? Kromě železničního mostu je v ohrožení i secesní budova nádraží Vyšehrad, která roky chátrá a kde se zvažuje i vyvlastnění. Proč je to jediná cesta, jak ji zachránit? 26:26-29:24 V jakém stavu jsou legendární Barrandovské terasy? Jak pokračuje jejich rekonstrukce a jakým výzvám musel investor čelit? Podaří se jim navrátit jejich zašlé kouzlo?

