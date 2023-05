Ministr: Že na obchodníky posílám „Nekulovo komando“? Ať si dají většího majzla

"Vloni obchodníci tvrdili, že musí zvedat ceny, protože je zvedali zemědělci. Teď zemědělci s cenami prudce klesají a na řadě jsou tedy obchodníci, aby začali zlevňovat potraviny na pultech," říká ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Podle něj se ale řetězce do zlevňování nehrnou, alespoň ne tak, jak by mohly. Jak hluboko by ceny měly klesnout? A má Česko dovážet levné obilí z Ukrajiny?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:33 - 6:00 Proč by byl ministr Zdeněk Nekula v otázkách kolem ukrajinské pšenice, ve které se objevily pesticidy, na místě Čechů v klidu? Jak probíhá její testování a kolik pšenice z Ukrajiny vůbec Česko dováží? 6:00 - 8:00 V produkci obilí jsme soběstačná země, proč tedy obilí z Ukrajiny vůbec dovážíme? Co si ministr myslí o obavách českých zemědělců z toho, že nebudou mít kde obilí uskladnit? 8:00 - 11:54 Co plánuje dělat s vysokými cenami potravin, které jsou stále nad "normálem", a proč doporučuje nakupovat ve slevových akcích? 11:54 - 15:33 Jaké kroky podnikl v rámci svého resortu pro to, aby ceny potravin klesly? Nedalo si v téhle otázce ministerstvo příliš načas? 15:33 - 22:42 Proč měla reakce ministerstva takové zpoždění? Existuje v Česku zdravé konkurenční prostředí na trhu s potravinami? A jak plánuje umravňovat trh, aby obchodníci mezi sebou soutěžili zdravě a nedoplácel na to zákazník? 22:42 - 24:30 Jak probíhá komunikace mezi ministerstvem a obchodníky? 24:30 - 28:51 Současná vláda slíbila deagrofertizaci země, daří se to? Kolik peněz už musel Agrofert státu vrátit?

