Darovala vajíčko bratrovi, dítě odnosila náhradní matka: Dnes už ví, jak vzniklo

"Pro homosexuální páry je to jediná cesta, jak přijít k biologickým potomkům. Je to téma pro etiku jako jakýkoliv jiný pár,” vysvětluje etička Babora Řebíková k tomu, kdo by měl mít nárok přijít k dítěti s pomocí náhradní matky. "Já se sama nabídla," říká Radka Zítková, jež svému bratrovi a jeho manželovi darovala vajíčko pro náhradní matku. Jaká to má úskalí? A jak náhradní mateřství řeší zákon?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:50 - 2:05 Kdyby bylo náhradní mateřství jedinou šancí na vlastní biologické dítě, zvažovaly by obě hostky Spotlightu tuto možnost? 2:05 - 4:53 Co je pro etičku Řebíkovou a novinářku Zítkovou při takzvaném surogátním mateřství eticky přípustné a co už ne? 4:53 - 9:24 Proč se Zítková rozhodla darovat vajíčko bratrovi a jeho manželovi a jak celý proces probíhal? 9:24 - 10:59 V Česku je surogátní mateřství v šedé zóně, jaká úskalí přináší? 10:59 - 15:50 Jak jsou na tom se svými právy děti, které se z náhradního mateřství narodí? Jaký vztah má Radka Zítková ke svému synovci, který vznikl z jejího vajíčka a následně ho porodila náhradní matka? 15:50 - 18:51 O zákonnou úpravu náhradního mateřství teď usilují poslankyně a poslanci. Proč zákon nevznikl dříve a jaké problémy může zákonná úprava přinést? 18:51 - 23:18 Dokázaly by být Zítková a Řebíková pro někoho náhradními matkami? Za jakých podmínek? A dá se zamezit zneužívání žen pro surogátní mateřství kriminálními skupinami?

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!