Čaputová: Před volbami jsme měli udělat jeden krok. Teď mi ho vyčítají hlavně Češi

"Největší strach bych měla, kdyby budoucí vláda zapomněla na to, že je vládou všech občanů, a dělala politiku jen pro své voliče," říká k výsledku voleb prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Zatím to vypadá, že zemi další čtyři roky znovu povede expremiér Robert Fico. Co to pro Slovensko může znamenat? Zapomněli Slováci, co se za Fica dělo, a podaří se do slovenské politiky zase vrátit slušnost?

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:40-5:05 V jakém stavu se teď podle prezidentky Zuzany Čaputové nachází Slovensko a proč se podle ní nálada v zemi nijak moc neliší od toho, co zažívá už delší dobu. 5:05-8:43 Z jakých slibů potenciálního premiéra Roberta Fica má Čaputová největší strach? A cítí nějakou vlastní odpovědnost za to, jak volby nakonec dopadly? 8:43-14:00 Jaká schůzka s lídry stran, které se dostaly do parlamentu, bylo pro ni nejtěžší a proč při nich neprezentuje svou osobnost, ale vystupuje ryze v rámci mezí svého prezidentského mandátu. Proč stejně tak bude postupovat i při jmenování vlády? 14:00-16:28 Uběhlo už pět let od vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, která se stala právě v době vlády Ficovy strany Směr - zapomnělo podle prezidentky Slovensko na to, jaká to byla doba? A proč podle ní lidé Fica vrátili znovu "do hry"? 16:28-20:44 Jak to skutečně je se zastavením vojenské pomoci Ukrajině, o které se poslední dobou mluví v médiích. 20:44-27:52 Proč své rozhodnutí nekandidovat v příštích prezidentských volbách už nezmění a jak by měl podle Čaputové vypadat její ideální následovník. 27:52-34:07 Nemrzí ji, že se do boje o prezidentskou funkci zatím nepřihlásila žádná žena? Proč je podle Zuzany Čaputové slovenské politické prostředí vůči ženám nepřátelské?

