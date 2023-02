Ukrajinci nezávislý stát udrží. Vědí, že když padnou, Rusko je zotročí, říká novinář

Kyjev zahalený maskou strachu. I tak popsal šéfreportér Aktuálně.cz Martin Novák ve svých reportážích z Ukrajiny okamžiky, které v únoru 2022 předcházely útoku ruských jednotek. Do hlavního města dorazil jen pár dní předtím, než vypukl konflikt, jenž záhy ovlivnil budoucnost nejen jednoho celého národa.

"Měl jsem nějakou novinářskou předtuchu, že něco bude," vzpomíná v rozhovoru s Lindou Bartošovu novinář Martin Novák na to, proč se rozhodl před začátkem ruské invaze odletět do Kyjeva. Zatímco se k ukrajinským hranicím stahovalo velké množství ruské armády a techniky, zástupci Kremlu dlouho ujišťovali, že se válka nechystá. A ani experti si ji v tu chvíli nepřipouštěli.

Podle Nováka nebylo od začátku pochyb, že se bude Ukrajina bránit. Jak vojáci, tak i dobrovolníci z domobrany byli podle jeho slov připraveni, že když Rusko zaútočí, zbraně nesloží.

"Tohle byl jeden z největších Putinových omylů, nejen v téhle válce, ale v celé jeho rozvědčíkovské kariéře," hodnotí reportér zahraniční rubriky a dodává, že morálka Ukrajinců zůstává silná dodnes. "Mají to jasně dané: 'Buď se ubráníme a zvítězíme, nebo budeme otroci Ruska,'" popisuje. Že by Putinův režim opustil všechna okupovaná území, je ale podle něj nepravděpodobné.

Novák se v rozhovoru rovněž vrací i ke dni, kdy Volodymyr Zelenskyj odmítl americkou nabídku na evakuaci. Prezident Ukrajiny tehdy ve videu vzkázal do světa: "Potřebuji munici, ne odvoz." Podle Nováka je to jeden z případů, kdy jeden člověk svým způsobem určil historii. To ale neznamená, že dnes všichni Ukrajinci nahlíží na Zelenského nekriticky. "Lidé ho ale nechtějí kritizovat v citlivé době," přiznává.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:22-3:45 Jaká největší očekávání mají obyvatelé Ukrajiny rok po začátku války?

3:45-5:55 Co bylo impulzem vyrazit na Ukrajinu jen pár dní před začátkem ruské invaze? Byly už v tu dobu cítit obavy místních?

5:55-9:35 Jak se mění morálka ukrajinského národa po roce trvajícím konfliktu? Byla by stejná, nebýt osobnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?

9:35-13:49 O tom, jaký vliv mají útoky na kritickou infrastrukturu na běžné obyvatele Ukrajiny. Jak na ně dopadá zima nebo nedostatek elektřiny? A jak odlišná situace je v různých částech země?

13:49-16:30 Západ má morální povinnost vydržet pomáhat Ukrajině, kde to jde, tvrdí Novák. Existuje nějaká reakce západního světa, která by ještě donutila ruský režim, aby stáhl svou armádu z území Ukrajiny? A jak Ukrajinci vnímají sliby o vstupu země do EU a NATO?

16:30-20:18 Jak se mění vztah ruskojazyčných částí Ukrajiny k Rusku? A jak Ukrajinci vnímají symbolické cesty západních státníků do země?