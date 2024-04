Erasmus patří mezi nejúspěšnější programy Evropské unie, umožňuje totiž mladým lidem vycestovat do zahraničí a získat nové zkušenosti a znalosti. Už málo se ale ví, že EU nabízí zahraniční příležitosti i pro střední školy, které mohou vyslat na zkušenou nejen své studenty, ale i učitele.

Na výběr jsou i krátkodobé pobyty, kde se mladí lidé mohou věnovat dobrovolnické činnosti - třeba prosekávat pralesy nebo opravovat historické památky.

Jaké je povědomí studentů o zahraničních výjezdech? Měla by je EU podporovat i nadále? Co by měla zlepšit? Zeptali jsme se odborníků, poslankyně Evropského parlamentu i samotných studentů, se kterými jsme na toto téma uspořádali diskusi.