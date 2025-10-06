Z domova

Brífink: Prezident Petr Pavel jednal s šéfy sněmovních stran a hnutí

ČTK ČTK
před 15 hodinami
Podívejte se na brífink prezidenta Petra Pavla po jednání s šéfy sněmovních stran a hnutí.
 
