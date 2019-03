50 let staré záběry: Novomanželé Lennonovi tráví líbánky v posteli se štábem novinářů

dnes | 20. března 1969 si své ano řekli zpěvák kapely The Beatles a svébytná umělkyně Yoko Ono u slavné Gibraltarské skály. Svatební cestu podnikli do Amsterdamu, kde v pokoji číslo 902 v hotelu Hilton strávili celý týden a z postele nabádali ke světovému míru. Pobytem v peřinách zasypaných květy, jemuž asistoval celý štáb novinářů, fotografů a blízkých přátel, protestovali John a Yoko proti válce ve Vietnamu, kterou tehdy vedly Spojené státy. "Věděli jsme, že kamkoli se hneme, stejně to bude zítra v novinách. Rozhodli jsme se tedy využít této publicity k reklamní kampani za mír," prohlásil Lennon. Připomeňte si jejich nejslavnější protest na záběrech starých 50 let.