Vichr a divoké vlny: Evakuace lidí z lodi Viking Sky očima záchranáře

dnes | Kamera umístěná na helmě záchranáře natočila evakuaci pasažérů z výletní lodi Viking Sky u západního pobřeží Norska. Plavidlo s 1373 lidmi na palubě zažádalo o pomoc v sobotu, kdy mu hrozil kvůli poruše motorů a bouřlivému moři náraz na skaliska. "Bála jsem se. Nikdy jsem nezažila nic tak děsivého," řekla norské televizi NRK Janet Jacobová. Let vrtulníkem do bezpečí se odehrával za silného vichru, který jí připomínal "tornádo". Američan John Curry řekl, že obědval, když se loď začala otřásat. "Vypukl prostě chaos. Na let vrtulníkem bych raději nevzpomínal, nebylo to nic pěkného," dodal. Záchranáři dopravili na pevninu 463 lidí, ostatní přečkali noc na moři. Nyní je loď už v bezpečí přístavu.