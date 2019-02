Grammy: Lady Gaga má tři sošky, Lamar proměnil jednu nominaci, objev roku je Dua Lipa

dnes | 61. ročník předávání cen Grammy se nesl ve znamení rapu a hiphopu. Poprvé za historii předávání hudebních cen získal titul nahrávka roku hiphopový track. Jde o song This is America umělce Childishe Gambina. Jako první žena, která získala Grammy za nejlepší rapové album, se do historie zapsala raperka Cardi B. Objevem roku byla jmenována britská zpěvačka s albánskými kořeny Dua Lipa. Svou první Grammy získala zpěvačka Ariana Grandeová a tři sošky si domů odnesla i zpěvačka Lady Gaga. Sledujte nejdůležitější okamžiky udílení prestižních hudebních cen Grammy.