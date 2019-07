Cyklisté na ledě. Závod v Alpách končí hromadným karambolem stovky závodníků

dnes | Každý rok se ve francouzských Alpách koná extrémní typ závodu, v němž se více jak jeden tisíc závodníků utká v závodu Mountain of Hell. Cyklisté startují na zasněženém vrcholku, kde se tento hromadný start promění v souboj o to, kdo udrží své kolo na kluzkém svahu a dojede až do oblasti Vénosc. Tento ročník se na startu neobešel bez karambolu stovky závodníků.