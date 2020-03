Vylidněné město, prázdné ulice, ticho. To všechno by člověk čekal nejméně na světě v nejlidnatějším městě Spojených států amerických. Sledujte ve videu letecké záběry New York City, kde začal zákaz vycházení platit v neděli večer. Ve státě New York je nadále nejhorší situace z USA. Zatím hlásí téměř 17 000 potvrzených případů nákazy a 117 úmrtí na nemoc Covid-19.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse