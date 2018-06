Humanoidní robot přijel do Karlových Varů hledat matku. V Česku se točil korejský seriálový hit

dnes | V Jižní Koreji měl premiéru seriál You are Human too?, který se točil v Karlových Varech pro hlavní korejskou televizi KBS. Jedna z místních hereckých hvězd Seo Kangjun hraje humanoidního robota, který do Karlových Varů přijíždí hledat matku, která si ho vyrobila jako náhradu za ztraceného syna. Po seriálu Milenci v Praze propaguje i tento projekt v hlavním vysílacím čase Česko, které je mezi Jihokorejci populární. Jen za první čtvrtletí letošního roku do něho podle agentury CzechTourism přijelo 85 000 jihokorejských turistů. Jde o největší počet z asijských zemí a sedmý největší počet ze všech zemí.