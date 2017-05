Konec dopravním zácpám. Auta se budou prohánět pod zemí. Vize Elona Muska začne tunelem pod SpaceX

dnes | Společnost The Boring company odhalila futuristickou vizi podzemních tunelů, které by měly pomoct městům výrazně snížit nadzemní provoz. Projekt představil zakladatel společnosti Elon Musk, který stojí za firmami SpaceX a Tesla. Počítačová simulace ukazuje fungování těchto tunelů v Los Angeles. Auto pomocí výtahu vjede do podzemí. Zde by mělo dosáhnout rychlosti 200 km/h. To by výrazně zkrátilo dobu jízdy do centra města a uvolnilo komunikace na povrchu. Zkušební tunel bude ražen pod hlavním sídlem SpaceX. S využitím této technologie se počítá i při kolonizaci Marsu.