Osm hodin trvala akce s názvem One World: Together at Home. Vystoupili v ní slavní zpěváci a hudebníci jako Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John nebo Stevie Wonder. Hudební představení byla prokládána vystoupením známých osobností, ale i osobními příběhy lékařů a zdravotních sester. Show na podporu zdravotníků uspořádala WHO, nezisková organizace Globa Citizen a Lady Gaga.

Diskuse k článku: Vstoupit do diskuse