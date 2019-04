Lidé by mohli žít na moři. Plovoucí města vyšší hladiny oceánů nezaskočí

dnes | Architekti ze společnosti Oceanix ve spolupráci s programem OSN navrhli, jak by lidé mohli žít na moři. Vytvořili koncept plovoucích měst, která by odolala stoupání hladin oceánů nebo hurikánům. Kromě toho by měla být udržitelná a energeticky soběstačná. Šest malých ostrovů zakotvených na dně moře by tvořilo jednu vesnici. Vedle sebe by bylo do kruhu rozestavěno šest takových vesnic, které by celkem pojaly 1650 rezidentů, a vytvořily tak celé plovoucí město. Architekti by chtěli nakonec vytvořit souostroví o celkové rozloze 75 hektarů, kde by mohlo žít až 10 tisíc lidí.